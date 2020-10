Daryl Janmaat transfervrij na ontbinden contract bij Watford FC

Daryl Janmaat (31) vertrekt per direct bij Watford FC. De oud-Feyenoorder speelde in totaal vier seizoenen bij de Engelse club.

"Ik kijk terug op een mooie tijd bij Watford, maar dit is de juiste beslissing", zegt de rechtsback over het ontbinden van zijn contract bij Watford FC.

In de zomer van 2016 stapte Janmaat over van Newcastle United naar Watford FC. Daarvoor speelde hij van 2012 tot 2014 bij Feyenoord. In die periode werd de verdediger ook international.

Janmaat, die herstellende is van een knieblessure, is door het beëindigen van zijn contract bij Watford FC transfervrij. "Ik ben 31 jaar, een leeftijd waarop je nog prima een aantal jaren mee kunt op het hoogste niveau", aldus Janmaat.