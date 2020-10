De regenboogvlag wappert een dag later ook in Molenlanden

Een dagje later dan de rest, vanwege de zondagsrust, maar maandag wappert de regenboogvlag ook in de gemeente Molenlanden. Officieel in de mast gehesen door burgemeester Segers (SGP). "We zetten een nieuwe stap."

De vlag wappert voor het stadhuis in Hoornaar vanwege Coming Out Day. De dag voor acceptatie van mensen met een andere geaardheid of genderidentiteit. En dat is zeker van belang in de Alblasserwaard, vertelt Paulus van Zee van de Regenboog Alliantie.

"Er heerst hier vaak nog een zwijgcultuur waarin dingen verborgen worden gehouden. Het is mooi als de bespreekbaarheid groter wordt door het hijsen van de vlag. Er zit veel leed bij mensen die niet uit de kast durven komen."

Nieuwe stap voor Molenlanden

Burgemeester Segers hees de regenboogvlag samen met wethouder Lisanne Lanser van Sociale Zaken en Welzijn. Dat laat zien dat de gemeente echt met het onderwerp aan de slag wil, legt Maarten Venhovens van de Regenboog Alliantie uit. "Het is belangrijk dat een icoon als de burgemeester de vlag hijst samen met de wethouder en niet zomaar een ambtenaar. Het geeft een signaal af aan de gemeenschap."

"We willen dat mensen het gesprek aangaan", legt Lanser uit. Zij beseft dat het moeilijke gesprekken kunnen zijn waarbij veel 'emoties, overtuigingen en pijn' komen kijken. "Mensen zijn zoekende om er voor elkaar te zijn. We maken hiermee een nieuwe stap en daar ben ik ontzettend blij mee."

Emoties

Molenlanden gaat de komende tijd meer activiteiten organiseren voor LHBTI-ers. Het startpunt daarvan is maandag, tijdens het hijsen van de vlag. De partijen Doe Mee Molenlanden, het CDA en de VVD dienden hiervoor een plan in.

Alleen de SGP en ChristenUnie stemden tegen vanwege de emoties die het onderwerp en het hijsen van de vlag oproept bij hun achterban. De SGP vreest dat het vlagvertoon polariserend werkt in de gemeenschap.

Alblasserdam

Ook in Alblasserdam werd de vlag vandaag gehesen. Twee mensen die zich inzetten voor de LHBTI-gemeenschap hesen de vlag samen met een medewerkster van de gemeente.