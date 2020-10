In stand houden van reguliere zorg in Maasstad ziekenhuis 'onhoudbaar' door stijgend aantal coronabesmettingen

Het bestuur van het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam denkt dat het in stand houden van de reguliere zorg 'onhoudbaar' gaat zijn nu het aantal coronabesmettingen toeneemt. Tot nu toe schaalde ze al 35 procent van de reguliere zorg af, zeggen een internist en bestuurder van het ziekenhuis tegen Nieuwsuur.

Ook het stijgende ziekteverzuim van vier naar zeven procent onder het personeel maakt dat internist-infectioloog Jan den Hollander denkt dat inzet van het leger en privéklinieken onontkoombaar zijn. "Zet het leger in, graag. Dat is echt nodig."

Al meer dan honderd personeelsleden van het Maasstad ziekenhuis zijn positief getest op het coronavirus. Dit maakt het in stand houden van de reguliere zorg erg lastig. Zo zag ziekenhuisdirecteur Peter Langenbach zich al twee keer genoodzaakt de spoedeisende hulp tijdelijk te sluiten. "We moeten ambulances wegsturen. Terwijl we er juist zijn voor mensen die spoedeisende hulp nodig hebben. Dit is vreselijk", zegt Langenbach tegen Nieuwsuur.

Maximale capaciteit is bereikt

Langenbach en Den Hollander zien beide dat het in stand houden van de reguliere zorg in hun ziekenhuis niet gaat. Het aantal patiënten dat op de intensive care ligt neemt toe, maar ook daar komt het einde in zicht. "Er is geen plaats meer voor alle patiënten, de maximale capaciteit is bereikt, vanwege het tekort aan personeel", zegt ziekenhuisdirecteur Langenbach.

Als voor patiënten geen plek meer in het ziekenhuis is, wordt via het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) een andere plek gezocht. "Maar daar kun je patiënten alleen aanmelden tijdens kantooruren. Heel gek", zegt Den Hollander. Het ziekenhuis is op andere tijden zelf verantwoordelijk voor het rondbellen naar andere ziekenhuizen voor het vinden van een plek. Dit kost medewerkers meer tijd en patiënten moet zo langer wachten op een geschikte plek.