Is de coronasneltest de sleutel tot grote evenementen en festivals?

Hij benadrukt dat het vooralsnog een plan is dat hij nog moet voorleggen aan instanties. Het gemis van perspectief voor de evenementenbranche was de drijfveer achter dit plan. "Ik denk na over oplossingen voor mijn vakgebied. We moeten eerst groen licht krijgen van de gemeenteraad en Veiligheidsregio."

Zwangerschapstest

Bezoekers moeten zich eerst melden bij een sneltestdorp op een open stuk tegenover restaurant De Tuin. Professionals nemen de sneltesten af.

Hij laat de sneltest zien. "Met een druppel op de sneltest kan je aflezen of je positief of negatief bent. Net als een zwangerschapstest."

Volgens de festivalorganisator duurt het tien minuten voordat de uitslag zichtbaar is. Die tijd kunnen bezoekers gebruiken om half de Kralingse Plas af te lopen naar het festivalterrein. Via de telefoon ziet de bezoeker of hij besmet is. Negatief is feesten, positief is afdruipen naar de quarantaine.

Knelpunten

Elene Walchenbach is raadslid van D66. Ze heeft onder andere 'evenementen' in haar portefeuille. Ze prijst de vindingrijkheid van Yagoub en zijn zoektocht naar mogelijkheden, maar ze is ook kritisch. Ze ziet twee knelpunten. De eerste is de betrouwbaarheid van de sneltesten. "Klopt het wat daaruit komt?" Daarnaast vraagt ze zich af of er wel genoeg capaciteit is. Die eerste vraag wordt op dit moment onderzocht.

Tot slot de vraag wat de consequenties zijn voor de prijs van een kaartje door de extra testen en maatregelen. Volgens Yagoub komt er een hoop bij kijken. "We gaan eerst praten, onderzoeken en dan pas rekenen."