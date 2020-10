CBS: Rotterdam minst vermogende gemeente van Nederland

Huishoudens in de gemeente Rotterdam waren in 2019 het minst vermogend. Een doorsnee Rotterdams huishouden heeft een vermogen van 6,1 duizend euro terwijl het gemiddelde in Nederland op 49,8 duizend euro ligt. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Volgens het bureau bevinden de huishoudens met een gemiddeld laag vermogen zich vooral in grote steden. Dat verklaart het grote verschil tussen Rotterdam en de rest van het land.

Volgens het CBS hangt het vermogen van het huishouden sterk af van de levensfase. Meestal wordt het vermogen opgebouwd in een leven. Ouderen hebben vaak veel vermogen en jonge huishoudens nauwelijks.

Na Rotterdam zijn de minst vermogende gemeenten in Nederland Groningen (6,9 duizend euro), Amsterdam (8,4) en Heerlen (8,9). Het gemiddelde vermogen in andere grote steden in de randstad is 17,8 duizend euro in Utrecht en 13,5 duizend euro in Den Haag.

Regio Rijnmond

In het Rijnmondgebied hebben na Rotterdam huishoudens in Schiedam (14,6 duizend euro), Vlaardingen (20,4) en Nissewaard (28,4) gemiddeld een lager inkomen. De meest vermogende gemeente in de regio is Westvoorne met met 164,3 duizend euro. Daarna volgen Lansingerland (142) en Molenlanden (137,1).

De landelijke top drie wordt na Bloemendaal gecompleteerd door het Noord-Hollandse Laren (375,6 duizend euro) en Rozendaal (299,1).

Volgens het CBS is het doorsnee vermogen van 2019 12 duizend euro hoger dan in 2018. Dit komt vooral omdat woningen in waarde zijn blijven stijgen. Het vermogen is weer boven het niveau van 2008 toen er een economische crisis uitbrak

Vermogen

Het CBS gaat bij het uitrekenen van vermogen uit van financiële bezittingen (banktegoeden en effecten), onroerend goed en ondernemingsvermogen. Het bezit van contant geld, dure consumptiegoederen en juwelen en antiek tellen niet mee.