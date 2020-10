Ziekenhuispersoneel gooit heupen los om teamgevoel te creëren

Het personeel van het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam doet mee aan de Jerusalema challenge om een teamgevoel te kweken. In de challenge danst het zorgpersoneel op verschillende plekken in het ziekenhuis op het nummer Jerusalema van Master KG.

Het idee om mee te doen kwam van het personeel zelf. Direct na het werk stond een grote groep zorgmedewerkers druk de pasjes van de Jerusalema challenge te oefenen op het parkeerdek van het ziekenhuis.

"Ik vind het vooral heel leuk om iedereen in het ziekenhuis de voorbereiding te zien doen", zegt een medewerker van het ziekenhuis. "Ik stond net zelf met een verloskundige te oefenen op een kamer, dat is wel grappig om te doen."

Maar ook voor de minder goed dansende collega's is er een oplossing. "Ik ben achteraan gaan staan en heb afgekeken bij collega's om me heen. Dit doen samen zijn is erg leuk."

Saamhorigheid en afleiding

Voor veel medewerkers in het ziekenhuis is het meedoen aan de dansuitdaging een welkome afleiding van het harde werken. In Zuid-Afrika is de challenge zo ook ontstaan in ziekenhuizen.

"Het gaat om het mooie en positieve gevoel. We worden weer overstroomd met coronapatiënten. Dan is dit iets leuks, luchtigs en positiefs. De coronapatiënten aan deze kant van het ziekenhuis hebben ook kunnen meegenieten, dus dat maakt het dubbel zo positief."

Door het meedoen aan de challenge hoopt het ziekenhuispersoneel een saamhorigheidsgevoel uit te stralen. "We moeten het met z'n allen doen in het ziekenhuis, in de zorg, in Rotterdam en in Nederland. Dit vind ik een hele goede manier om mensen met elkaar te verbinden, zeker als je ook weet dat andere ziekenhuizen in het land ook al meegedaan hebben."

Wie het eindresultaat van het ziekenhuispersoneel wil zien, zal nog even geduld moeten hebben. De video komt in de loop van volgende week online op de kanalen van het Ikazia ziekenhuis.

Hieronder is het originele liedje Jerusalema te bekijken.