Zorghotel Aafje weer volledig beschikbaar als coronacentrum: 'Het gaat ongelooflijk hard'

Het Aafje zorghotel bij het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam-Zuid wordt opnieuw omgetoverd tot een tijdelijk coronacentrum voor de regio Rijnmond. Het centrum biedt 121 extra zorgbedden voor mensen met corona die zorg nodig hebben, maar niet in het ziekenhuis hoeven te liggen.

Het coronacentrum, dat eigenlijk een revalidatiecentrum is, ving tijdens de eerste coronagolf ruim 250 patiënten op. Daarna waren er nog een aantal bedden bezet. Nu de tweede golf bezig is zijn alle bedden vrijgemaakt voor coronazorg.

Inmiddels zijn 85 van de 121 bedden bezet. "Dat gaat alweer heel hard," zegt manager Alex Lindenburg. "We nemen nu zo'n acht tot tien patiënten per dag op. Natuurlijk gaan er ook weer mensen weg, maar zo zitten we snel vol."