Michael Boogerd in Zesdaagse TV: 'Als ik zo had gekoerst als Mathieu van der Poel werd ik voor Jan Lul uitgemaakt'

Michael Boogerd is in Zesdaagse TV zeer uitgesproken over Mathieu van der Poel: hij tart alle wielerwetten

"Hij tart alle wielerwetten." Dat zegt Michael Boogerd in een nieuwe aflevering van Zesdaagse TV over Mathieu van der Poel. De oud-prof uit Den Haag is zeer onder de indruk van de renner die de laatste jaren uitstekende prestaties levert op de weg.

"Als ik vroeger had gekoerst zoals hij dat nu doet, werd ik voor Jan Lul uitgemaakt. Hij koerst on-conventioneel. Bij hem is het allemaal schitterend, omdat hij ook vaak wint", vervolgt Boogerd. Voormalig wereldkampioen Chantal Blaak valt hem bij: "Mathieu koerst met zijn hart. Hij denkt niet na, hij koerst gewoon. Dat zouden er meer moeten doen."

Desondanks denkt Boogerd niet dat Van der Poel ooit een grote ronde als de Tour de France zal winnen: "Daar heeft hij helaas het postuur niet voor, al zie je tegenwoordig wel hele vreemden dingen in het wielrennen."

Tom Dumoulin

Ook wielerprof Nick van der Lijke zit aan tafel bij presentator Bart Nolles. De 29-jarige renner van het Riwal Cycling team maakt sportief een mooi maar ook moeilijk jaar door. Omdat co-sponsor Readynez wegviel hangt het voorbestaan van zijn ploeg aan een zijden draadje: "We rijden dit jaar alleen nog voor een shirt en een broek, om ons te laten zien voor een mogelijke nieuwe ploeg." Van der Lijke mocht twee weken geleden wel meedoen met het WK in Imola. Hij had als taak kopman Tom Dumoulin te ondersteunen.

Gianni Romme en Wim Stroetinga

In Zesdaagse TV komen ook Olympisch schaatskampioen Gianni Romme en Zesdaagse-winnaar Wim Stroetinga aan het woord. Het programma dat een keer per maand op Rijnmond wordt uitgezonden is er om het wielergevoel in deze regio levend te houden.

De Wooning Zesdaagse is er pas weer in december 2021 en Rotterdam is druk bezig om de start van de Tour de France weer naar de stad te halen. Twee hele goede redenen voor ons om Zesdaagse TV te maken. De gehele aflevering is in dit bericht te zien en wordt woensdag vanaf 17:30 uur op TV Rijnmond uitgezonden.