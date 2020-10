- Het Aafje zorghotel bij het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam-Zuid wordt opnieuw omgetoverd tot een tijdelijk coronacentrum voor de regio Rijnmond.

- Is de coronasneltest de sleutel tot grote evenementen en festivals? Organisator Aziz Yagoub denkt van wel.

- Ziekenhuis danst samen voor afleiding in zware coronatijden