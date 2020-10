'Blijf uitleggen waarom bepaalde coronamaatregelen genomen worden'

Dinsdagavond geven minister-president Rutte en minister De Jonge een persconferentie waarin nieuwe maatregelen worden afgekondigd. Zannoni: "Die maatregelen moeten gaan slagen. Het is een lange adem, want als je steeds weer te snel versoepelt ga je naar de derde of naar de vierde golf."

Hoe zorg je ervoor dat we niet moedeloos worden? Het feit dat burgemeester Aboutaleb besmet is, terwijl hij heel voorzichtig was en juist nog strengere maatregelen wilde, kan ook een averechtse reactie opwekken. "Het illustreert vooral hoe besmettelijk het virus is", zegt Zannoni.

"Alles gaat nu over de kans verkleinen om het virus te krijgen. Je moet nu blijven uitleggen hoe het virus zich verspreid en je moet maatregelen nemen. De andere optie is niets doen, en dan overstroomt de zorg."

Routekaart

Zannoni hoopt dat het kabinet wat meer uitleg geeft en de maatregelen goed toelicht op de aankomende persconferentie. "Stel dat de maatregelen werken, hoe ziet dat eruit? Zien we dan bijvoorbeeld dalingen in besmettingen? Binnen hoeveel tijd zouden we iets daarvan kunnen merken en wat zou dan een stap ter verlichting kunnen zijn?"

Hij stelt een soort routekaart voor. "Vertel ons wat de volgende stap is, bijvoorbeeld voor de komende twee maanden."

De directeur van het COT begrijpt dat het soms moeilijk is je aan de maatregelen te houden. "Maar de truc is echt om de hele tijd de alertheid te houden in plaats van constant de maatregelenknop aan en uit te zetten."



Totaalplaatje

Eén van de maatregelen zou zijn dat je thuis maar drie man maximaal over een hele dag mag ontvangen. Dus niet meerdere keren per dag drie man over de vloer. Maar gaan wij ons daar aan houden? "Het is een privésituatie en dat blijft moeilijk'", erkent hij. "Maar al houden we er ons maar een beetje aan."

De directeur noemt dit allemaal belangrijke stappen in het totaalplaatje. "Het gaat er meer om dat we minder mensen moeten ontvangen dan nu en dat we minder met z'n allen op pad moeten. Je zult zien dat mensen zich er wel aan gaan houden, mensen gaan elkaar er ook op aanspreken," voorspelt hij.