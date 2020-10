Waarom er vandaag mensen hoog in de Erasmusbrug hangen

Vier activisten klauteren via de kabels omhoog. De bedoeling hiervan is dat zij een uiterste inspanning leveren om Mark Rutte zich ook volledig te laten inspannen voor het klimaat. Rutte gaat later deze week naar een milieuberaad van de Europese Unie in Brussel.

Volgens Greenpeace is de klimtocht zodanig zwaar dat het kwartet verwacht er de hele middag mee bezig te zijn. De actie is te volgen via een livestream.