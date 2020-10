Guyon Fernandez denkt nog niet aan afbouwen bij Smitshoek: 'Ik wil er iedere wedstrijd alles uithalen'

Oud-Feyenoord en Excelsior-spits Guyon Fernandez is weer op de velden in de regio te bewonderen. De spits die 45 goals in Rotterdamse dienst maakte, heeft zich in de zomer bij hoofdklasser Smitshoek aangesloten.

Voor Fernandez, die zijn carrière in 2018 afsloot bij het Indiase Odisha FC, was de stap naar de hoofdklasse een logische keuze. "Voetballen is iets dat ik altijd al heb gedaan, al sinds ik klein ben. Mijn lichaam is nog goed, dus dan wil ik dat nog zo lang mogelijk blijven doen", legt de spits uit. "Het is dichtbij huis en werk en ook nog op een leuk niveau. Dat past goed in het plaatje, dus vandaar de keuze."

De voormalig international van Curaçao moest in het begin wennen aan de andere belangen die in het amateurvoetbal spelen ten opzichte van het profvoetbal. "Op amateurniveau is het anders. Natuurlijk gaat het ook om het kampioenschap en niet degraderen, maar iedereen heeft een baan en ontwikkelt zich maatschappelijk. Dat is de hoofdmoot. Als je de knop om weet te zetten is het fijn om te doen."

Afbouwen

Tegenstanders van Smitshoek letten extra op de oud-prof. Fernandez heeft niet het gevoel dat het extra druk meebrengt. De stap van de profs naar de amateurs betekent niet dat hij het rustig aan doet.

"In het begin was het even wennen dat tegenstanders extra op mij letten. Ik probeer me daar zo goed mogelijk in te manifesteren en teamgenoten te helpen. Ik ben hier niet om af te bouwen. Iedere wedstrijd probeer ik het maximale eruit te halen."

Met Smitshoek staat Fernandez momenteel elfde in de zaterdag hoofdklasse A met vier punten. De Barendrechters wonnen alleen het openingsduel van Scherpenzeel. Tegen Spijkenisse werd nog gelijk gespeeld, maar zowel SC Feyenoord, ARC, Rijnvogels en Achilles Veen waren te sterk.

Bekijk hieronder de volledige uitzending van Rijnmond Sport met de reportage over Guyon Fernandez en Robbert Bliek die zijn 71ste marathon liep.