Kleinzoon schrijft boek over Faas Wilkes: 'Blijkbaar zit hij in ons voetbalgeheugen'

Op 10-jarige leeftijd overleed zijn legendarische opa Faas Wilkes, maar op dat moment kon Nino Servaas Wilkes nog niet bevroeden dat de vader van zijn vader een van de beste voetballers van Nederland was. Faas Wilkes was een van de eerste Nederlandse topvoetballers die naar het buitenland vertrok.

De Rotterdammer maakte in de jaren veertig en vijftig in de vorige eeuw naam bij Valencia, Levante en Internazionale in Milaan. In Nederland begon en eindigde hij zijn loopbaan bij Xerxes in Rotterdam.

'De zoektocht van een kleinzoon'

Kleizoon Nino Wilkes heeft nu een boek geschreven, 'De zoektocht van een kleinzoon', om uit te vinden hoe groot zijn opa nu daadwerkelijk was. ''Ik wist niet wie hij was. Ik ben nu 25 en hoor altijd maar verhalen over hem. Het begon opeens te kriebelen, want ik dacht waar heeft iedereen het altijd over. Vooral de oudere generatie had het altijd over hem'', zegt Nino over de reden om het boek te schrijven.

In 2006 overleed Faas Wilkes op 82-jarige leeftijd. Dinsdag zou hij 97 jaar zijn geworden en dus een mooi moment om het boek nu te lanceren. ''Ik wilde weten hoen hij was als vriend, als opa en als voetballer. En dus wilde ik dat onderzoeken. Ik had eigenlijk weinig herinneringen. Ik weet nog wel dat hij me meenam naar de speelgoedwinkel, maar eigenlijk meer niet. Ik had in ieder geval geen tastbare herinneringen.''

Mathijs de Ligt

Auteur Nino Servaas Wilkes, die ook deels is genoemd naar zijn legendarische opa, heeft momenteel een eigen managementkantoor en is ook presentator van een onlinevoetbalprogramma. In die hoedanigheid kwam hij ook in contact met de topvoetballers Donny van de Beek en Mathijs de Ligt, die ook in zijn boek staan. "Mijn opa was de eerste Nederlandse topvoetballer, die naar het buitenland vertrok en inmiddels spelen erg veel Nederlanders in een andere competitie.

"Ik heb Mathijs de Ligt en Donny van de Beek beelden van hem laten zien en dat vonden ze leuk. De Ligt wist ook echt veel van hem en dat is wel bijzonder, omdat zij nu de helden zijn van de huidige generatie. Leuk dat ze gewoon mijn opa kende. Er waren relatief weinig beelden, maar blijkbaar zit hij toch in het voetbalgeheugen", zegt Nino.

Oma

De meeste informatie voor het boek, 'De zoektocht van een kleinzoon', kreeg hij van zijn oma. "Mijn oma heeft eigenlijk nooit veel verteld over Faas Wilkes. Maar toen ik aan mijn boek begon heb ik heel veel antwoorden van haar gekregen. Op de dag dat ik met het boek naar de drukker ging is mijn oma overleden. Zij was mijn grootste bron voor het boek en dus eigenlijk de redder van het boek. Dat was bijzonder. Ik heb dankzij haar de geschiedenis van mijn opa weten te redden en daar kan ik niet blijer mee zijn."