Drie coronagevallen Sparta in aanloop naar Feyenoord

Uit een extra coronatestronde bij Sparta blijken drie spelers en/of stafleden besmet met het coronavirus. Sparta plande een extra testronde in vanwege het interlandweekend en vrije dagen voor de selectie.

De Kasteelclub heeft de positief geteste personen volgens de richtlijnen in thuisisolatie geplaatst in aanloop naar de stadsderby met Feyenoord. In verband met de privacy maakt Sparta geen namen bekend van de besmette personen. Voor het duel met Feyenoord heeft de Kasteelclub een nieuwe testronde ingepland.

Zondag gaat Sparta op bezoek bij Feyenoord voor de hervatting van de competitie na de interlandbreak. De Rotterdamse derby wordt om 12:15 uur afgetrapt. De wedstrijd is te volgen via Radio Rijnmond en een liveblog op de website en in de app van Rijnmond.