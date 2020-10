Politie pakt Rotterdammer met stapels 50-eurobiljetten verstopt in broek

De politie heeft zondag een 31-jarige Rotterdammer opgepakt, die stapels met briefjes van 50 euro had verstopt in zijn broek. Ook bleek hij na controle duizenden euro's cash in zijn wagen te hebben.

Medewerkers van Stadstoezicht kregen de man zondagavond in het vizier, toen hij op de Boterdiep contact zocht met een voorbijrijdende fietser. Ze vermoedden dat hij in drugs handelde en schakelden de politie in.

Het voorgevoel bleek juist, want toen de Rotterdammer aangesproken werd door agenten probeerde hij iets te verdoezelen in zijn wagen. Uit onderzoek bleek dat hij biljetten van 50 euro in zijn broeksband had verstopt. Toen zijn auto vervolgens ondersteboven werd gekeerd, kwam nog eens voor ruim twaalfduizend euro aan cash tevoorschijn.

De man kon niet vertellen waar het geld vandaan kwam. Hij is daarom aangehouden op verdenking van drugshandel en witwassen. De auto en het geld zijn in beslag genomen.