Ziekenhuizen willen door met reguliere zorg: 'Hulp leger is welkom'

Ziekenhuizen in de regio proberen de reguliere zorg zo goed mogelijk door te laten gaan, maar de druk neemt enorm toe. Het Franciscus Gasthuis&Vlietland heeft dringend behoefte aan extra personeel en zegt dat hulp van het leger welkom is.

Met 62 coronapatiënten van wie er vier op de IC liggen, is het volgens een woordvoerder van het Franciscus Gasthuis&Vlieland erg druk in het ziekenhuis. "We hebben vier afdelingen om covidpatienten te behandelen. Om ruimte te creëren en personeel beschikbaar te maken, is ongeveer 35 procent van de planbare operaties, waarbij een klinische opname noodzakelijk is, uitgesteld. Spoedoperaties, oncologische operaties en keizersneden gaan altijd door."

Het ziekenhuis doet er alles aan om de reguliere zorg voor zover mogelijk door te laten gaan, maar er is dringend behoefte aan extra personeel. "Wij doen een beroep op ons eigen medewerkers om extra uren te maken en ook zijn we bezig om nieuwe mensen te werven", zegt de woordvoerder. "Als defensie medisch geschoold personeel beschikbaar heeft, zijn zij van harte welkom. Op dit moment hebben wij ook een extra opleidingstraject om verpleegkundigen te scholen om als buddy te assisteren, onder meer op de Intensive Care."

Maasland Ziekenhuis

Eerder trok het Maasstad Ziekenhuis aan de bel en vroeg het leger om hulp. Ook daar is de reguliere zorg met 35 procent afgeschaald. "We hebben ruim honderd medewerkers die thuis zitten omdat ze besmet zijn", zegt een woordvoerder van het Maasstad Ziekenhuis. "Tijdens de eerste golf hebben verpleegkundigen van het leger ons heel goed geholpen en het zou enorm schelen als ze dat nu weer zouden doen."

In het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht zijn twee van de veertien operatiekamers ingericht voor coronapatiënten. Er liggen in totaal 42 covidpatiënten in het ziekenhuis, van wie zes op de Intensive Care. Daar wordt geprobeerd om de reguliere zorg zo veel mogelijk door te laten gaan en tot nu toe is dat volgens het ziekenhuis wel gelukt. "Maar dat kan ieder moment veranderen en kan het zijn dat we volgende week enorm moeten afschalen als er ineens heel veel mensen in het ziekenhuis belanden."