Verdachte schietpartij Schiedam vast voor poging moord

De 21-jarige Vlaardinger die zichzelf afgelopen weekend meldde op het politiebureau na een schietpartij in Schiedam, blijft twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris dinsdag besloten. De man wordt verdacht van poging tot moord.

Bij de schietpartij, zaterdagmiddag op de Troelstralaan, raakte een 18-jarige man zwaargewond. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht.



De politie pakte na de beschieting ook een 22-jarige man op. Hij is inmiddels weer op vrije voeten en is geen verdachte meer in de zaak.