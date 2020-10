Hierdoor ruikt het in Schiedam momenteel naar rottende groenten

De Milieudienst Rijnmond DCMR heeft sinds dinsdagochtend meerdere klachten binnengekregen van stank in het oosten van Schiedam. Melders zeggen rottende groenten te ruiken.

Oorzaak van de stank is een lading groenteresten bij een overslagbedrijf in de Merwehaven. Het spul wordt daar verladen van een zeeschip naar een binnenvaartschip. De DCMR verwacht dat dit tot in het begin van de avond duurt.

Het aantal klachten is rond 16:00 uur opgelopen tot dertien. Omdat de wind vanaf dit tijdstip gaat draaien, verwacht DCMR later ook klachten binnen te krijgen van mensen die wonen in Schiedam-Zuid.