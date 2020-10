Actievoerders Greenpeace aangehouden na klim in Erasmusbrug

De activisten klommen via de kabels naar de bovenkant van de brug. De actie begon dinsdagochtend om 11:30 uur en pas om 16:30 uur werd de top bereikt. "We leveren een uiterste inspanning om Mark Rutte zich ook volledig te laten inspannen voor het klimaat," zegt een woordvoerder van Greenpeace. Premier Rutte gaat later deze week naar een milieuberaad van de Europese Unie in Brussel.

Bij het afdalen werden de activisten opgewacht door de politie. Ze zijn volgens de politie aangehouden omdat ze "het bevel voor het beëindigen van de actie niet wilden opvolgen."

De politie wilde de demonstratie eerder beëindigen, omdat de klimmers een gevaar vormden voor verkeersveiligheid. De actievoerders zijn meegenomen naar het politiebureau.