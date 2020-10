Enorm balende Van Emden nu al klaar in de Giro d'Italia

Team Jumbo Visma heeft dinsdag vanwege een coronabesmetting bij kopman Steven Kruijswijk de Giro d'Italia verlaten. Jos van Emden maakt deel uit van dit team en is dus voortijdig klaar in de Ronde van Italiƫ. "Gisterenavond was er nog niets aan de hand, maar nu ben je onderweg naar huis", baalt de Schiedammer.

Eerst zou alleen Kruijswijk uit de Giro d'Italia stappen. Nu doet heel de ploeg van Team Jumbo Visma niet meer mee. "Er was een aantal dagen geleden een renner van een andere ploeg positief getest. Een paar dagen daarna was een groot gedeelte van zijn ploeg ook positief getest. De kans is groot dat het ook bij ons gebeurt." Uit voorzorg is de Nederlandse ploeg daarom maar uit de Giro gestapt, benadrukt Van Emden.

In de Giro zat Van Emden met allerlei andere ploegen in hetzelfde hotel, terwijl tijdens de Tour de France in september de wielerploegen allemaal in aparte hotels verbleven. "Dat is op zich geen probleem. Elke ploeg hanteert wel strikte richtlijnen", zegt Van Emden. "Alleen zaten wij ook bij mensen in de eetzaal die niet getest waren, bijvoorbeeld de politie op de motor of andere mensen uit de karavaan. Dat lijkt me de grootste fout die is begaan."

Bier, pizza of wijn

Van Emden is nu op weg naar Nederland. "We moeten in ieder geval, zolang Kruijswijk geen symptomen vertoont, 72 uur in quarantaine." De Schiedammer gaat, als hij weer thuis is, snel een vakantiehuisje in. "Totdat ik die 72 uur gepasseerd ben. Daarna ga ik naar mijn familie."

Het seizoen van Van Emden zit er noodgedwongen nu al op. "Normaal heb je bier, pizza of wijn aan het einde van het jaar. Nu moet je met minder plezier een punt achter het seizoen zetten."