Otto werd na ziekte afhankelijk van de Voedselbank: 'Maar ik sta positief in het leven'

Otto Waterreus staat positief in het leven ondanks de tegenslagen

Otto Waterreus uit Rotterdam-IJsselmonde raakte in de armoede terecht nadat hij ernstig ziek werd. Het ging jaren goed met hem, totdat hij allerlei ziektes achter elkaar kreeg. Nu is hij afhankelijk van de Voedselbank.

"Herseninfarcten en suikerziekte", somt Waterreus op. Vanwege deze ziekten lag hij met zijn been omhoog op de bank. Daardoor kwam de Rotterdammer op financieel gebied in een groot gat terecht.

De Voedselbank helpt Waterreus, maar de gang daarnaartoe ervoer hij als pijnlijk. "Als ik een zak over mijn hoofd had kunnen trekken, dan had ik dat gedaan. Als je meerdere keren gaat, zie je mensen uit de straat en buurt. Dan merk je dat de drempel helemaal niet zo hoog hoeft te zijn."

Maar Waterreus helpt nu zelf ook bij de Voedselbank. Wekelijks is hij tot 02:00 uur 's nachts bezig om vijftig voedselpakketten te brengen bij mensen die daar net niet in aanmerking voor komen. Iedereen kan bij de Voedselbank terecht komen, benadrukt Waterreus. "Verder probeer ik alles op te pakken wat ik deed, maar dat lukt niet altijd", zegt hij. "Maar ik sta positief in het leven!"

In de Week van de Armoede besteedt Rijnmond aandacht aan mensen die naar de Voedselbank gaan. Gedurende de week verschijnen op onze kanalen allerlei producties over de Week van de Armoede.