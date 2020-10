Dit zijn de nieuwe maatregelen: horeca dicht, geen teamsport, mondkapjesplicht in de maak

De maatregelen gelden in voor een maand, maar na twee weken wordt de balans opnieuw opgemaakt, vertelde de premier: "Feitelijk gaan we naar een gedeeltelijke lockdown". Ook zal er volgens de premier strenger worden gehandhaafd op het naleven van de regels.

Winkels om 20:00 uur dicht

Daarnaast moet de detailhandel om 20:00 uur dicht, behalve de supermarkten. Na 20:00 uur mag geen alcohol meer worden verkocht en is het gebruik van alcohol op straat na dat tijdstip verboden. Koopavonden mogen voorlopig ook niet meer.

Maximaal 30 personen in ruimte

Voor thuisbezoek geldt een maximum van drie personen per dag en in de buitenlucht mogen groepen niet groter zijn dan vier personen.In zaaltjes of ruimtes zijn maximaal dertig personen toegestaan en dat geldt ook voor de culturele sector. Voor musea en pretparken, waar het publiek in beweging is, verandert niets ten opzichte van de huidige maatregelen. Weekmarkten mogen open blijven.

Geen teamsport

Wedstrijden in het betaald voetbal mogen wel doorgaan, maar nog altijd zonder publiek. Verder worden alle competitiewedstrijden en alle teamsporten stilgelegd. Kinderen tot 18 jaar mogen in teamverband wel blijven sporten. In de buitenlucht mag met maximaal vier personen worden gesport, op 1,5 meter afstand.

Mondkapjesplicht

Het kabinet wil daarnaast een mondkapjesplicht invoeren, maar dat moet juridisch nog mogelijk worden gemaakt. De plicht moet gaan gelden voor publieke binnenruimtes en voor iedereen boven de 13 jaar oud.

Uitgestelde zorg

De premier wees in het begin van de persconferentie op de gevolgen van het toenemend aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen, waardoor de reguliere zorg in de knel komt. ”Uitgestelde zorg leidt tot enorm veel gezondheidsschade.”

Routekaart

Het kabinet heeft ook een zogeheten 'routekaart' ontworpen, waarin vier scenario's worden beschreven met bijbehorende maatregelen. De scenario's lopen op van 'waakzaam' via 'zorgelijk' tot 'ernstig' en 'zeer ernstig'. Als richtlijn geldt het aantal besmettingen per 100 duizend bewoners.