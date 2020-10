'Boosheid, onbegrip en veel verdriet' onder horecaondernemers

De horeca moest in maart al drie maanden dicht, en vanaf woensdagavond geldt opnieuw een verplichte sluiting voor minimaal twee weken. Eerder deze maand werd ook al een limiet gesteld aan de hoeveelheid gasten en werden de sluitingstijden vervroegd.

Willemsen ontvangt talloze berichten, mailtjes en telefoontjes van verontruste horecaondernemers. "Het is een mix van boosheid, onbegrip en veel verdriet. Mensen zien alles, waar zij voor gestreden hebben, nu kapot gaan."

Creatief denken

Horecaondernemer Alex Verburg in Dordrecht probeert desondanks positief te blijven. Al gaat dat erg moeilijk. "Tegen mijn personeelsleden heb ik gezegd dat je er murw van wordt. Je weet niet waar het eindigt. Het is elke keer weer schrapen en kijken hoe je toch weer creatief omzet kunt maken." ​​​​​​

Daar denkt Dennis van Buuren, eigenaar van een poffertjeszaak in Dordrecht, ook zo over. Hij denkt dat er kansen liggen voor de horeca. "Hoe gek het ook klinkt: het is tijd om toch te blijven investeren in je bedrijf." Van Buuren vindt dat er gekeken moet worden naar de zichtbaarheid van de horecaonderneming en de kennis van het personeel. "Ik denk dat het één van de oplossingen is waar je op termijn de vruchten van plukt."