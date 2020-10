Nog snel een biertje pakken in de Witte de Withstraat

In de Rotterdamse Witte de Withstraat bestellen klanten een laatste biertje op het terras. "Het is dieptriest," treurt een terrasbezoeker, die met vrienden toch nog nog even de stad ingaat. "We genieten er nog maar even van. Ik hoop dat er nog horeca overblijft na deze tweede lockdown."

Niet geheel onverwacht kondigde premier Rutte dinsdagavond aan dat alle eet- en drinkgelegenheden vanaf woensdagavond 22:00 uur voor vier weken de deuren moeten sluiten. Eerder moest de horeca ook al elf weken dicht. "Niet onverwacht dit besluit, maar het heeft wel een enorme impact," zegt horecaondernemer Herman Hell, eigenaar van onder meer café-restaurant NRC aan de Witte de Withstraat. "Maar als je naar het aantal besmettingen kijkt, zit het probleem niet bij de horeca. We betalen gewoon voor het gebrek aan leiderschap."

Thuis afwachten

Hell stuurt morgen zijn medewerkers naar huis: "Iedereen blijft in dienst, maar we hebben hier niet veel meer te doen. Tijdens de vorige lockdown hebben we alle vloeren al geschuurd en muren geverfd. Het merendeel kan nu thuis gaan zitten wachten. We gaan in winterslaap. Ook als we weer open mogen, duurt het nog tijden voordat we weer een gezond bedrijf zijn."

Bezorgen

Casper van Welzen van wijnbar Het Eigendom aan de Witte de Withstraat heeft nog hoop: "We zijn Rotterdammers en gaan de strijd aan. Misschien kunnen we nog wat doen met het bezorgen van maaltijden en wijnen."

Van Welzen zegt enerzijds begrip te hebben voor de maatregelen, maar heeft ook moeite met de keuze voor de horecasluiting: "Ik denk dat je hier veel veiliger zit dan thuis."

De wijnbar op de Witte de With gaat morgen nog voor een laatste keer open: "We gaan nog wat leuks bedenken, een leuke actie voor de laatste dag."