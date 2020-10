Economie-wethouder Kathmann: 'Ondernemers moeten kunnen rekenen op een nieuw steunpakket'

"De maatregelen gaan een heleboel betekenen", vervolgt zij. "Een heleboel onrust. Maar toch zijn er ook ondernemers die zeggen dat we nu maar een keer voor die goede maatregelen moeten gaan. 'Als we ons eraan houden, zijn we er misschien ook een keer vanaf.'

De gemeente Rotterdam heeft eerder Rotterdam Ahoy en Diergaarde Blijdorp geholpen met een flinke financiële injectie. Kan de gemeente nu ook iets betekenen voor MKB-ers? "We kunnen wel wat doen als het gaat om huur, uitstel van rekeningen en belastingen, maar als lokale gemeente moeten we ook eerlijk zijn over hoe diep onze zakken zijn."

"En die zijn niet diep genoeg om de economie te redden. We moeten met elkaar optrekken. Met het rijk, met de provincie, om zo stappen te maken."

Kathmann denkt dat de gemeente voldoende doet om Rotterdamse ondernemers te helpen. "Het gevoel zegt van niet. Het voelt alsof het nooit genoeg is. Maar ik denk wel dat we er met elkaar, ook met de oppositie, het maximale uit halen. We doen wat we kunnen."