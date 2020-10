Meelopen met de thuiszorg in Rotterdam: 'Vaak ben ik de enige die op bezoek komt'

Wijkverpleegkundige Mariska Krijgsman (24) loopt dinsdag haar ronde door Rotterdam-Hoogvliet. Ze merkt dat veel ouderen tijdens deze opkomende tweede coronagolf weer in een sociaal isolement raken. "Wij willen er voor hen zijn."

De eerste stop op de route is meneer Van Wijngaarden uit Hoogvliet. Hij krijgt meerdere keren per week een bezoekje van de thuiszorg. Voor zijn stoma en steunkousen. Nu zijn dochter corona heeft opgelopen en veel activiteiten in zijn woonzorglocatie zijn afgelast, ziet hij alleen nog maar de dames van de thuiszorg.

"Ik ben zo blij met ze. Ik zou niet weten wat ik zonder hen zou moeten", vertelt hij op zijn bank. Hij vindt het steeds lastiger om om te gaan met het sociale isolement waarin hij door corona in is geraakt. Een praatje kan hij daarom erg waarderen.

"Ik vind het heel erg mooi, dat je zoiets voor iemand kan betekenen. Je maakt een groot deel uit van iemands leven", vertelt Mariska.

Praatje is belangrijk

Mariska en haar collega's investeren nu extra in het contact met cliënten. In de roosters is, waar kan, meer tijd ingepland voor een praatje tijdens deze lastige coronatijd.

Al is extra tijd vrijmaken niet makkelijk omdat medewerkers bij een vermoeden van corona soms enkele dagen thuis zitten. De uitslag van de snelle coronatest voor zorgmedewerkers duurt nog langer dan gehoopt. Veel speling in de roosters is er dan niet.