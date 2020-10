Feyenoord onder 18 wint eerste derby van de week van Sparta

Feyenoord-talent 't Zand na prachtgoal in derbyzege: "Deze gaan ze op school nog wel even horen"

De eerste editie van Feyenoord - Sparta van deze week is gewonnen door de Rotterdammers van Zuid. Feyenoord onder de achttien was met 2-1 te sterk voor de Spartaanse leeftijdsgenoten. Volgens Feyenoord-aanvoerder Shiloh 't Zand leeft de derby erg tussen de spelers. "We zitten bij elkaar in de klas, dus deze overwinning moeten ze sowieso nog even aanhoren."

Feyenoord-coach Melvin Boel heeft naast de complimenten voor zijn eigen ploeg ook nog een compliment voor Sparta, dat de huid duur verkocht. "Sparta speelde heel goed georganiseerd en dicht bij elkaar. Dan ligt het initiatief uiteraard bij ons. Dan verwachten wij misschien het onmogelijke door er zomaar doorheen te spelen op een onmogelijke manier."

Michel Breuer baalde na afloop van de nederlaag. De trainer van Sparta onder achttien had het gevoel dat er meer in het vat zat voor zijn ploeg. "De tweede helft had ik het gevoel dat we nog een goal konden maken en zo de overwinning mee naar huis konden nemen. Maar één uitbraak van Feyenoord en die maken dan de 2-1."

Maatregelen

De nieuwe coronamaatregelen treffen ook de jeugdopleidingen van Feyenoord en Sparta. Spelers van achttien jaar en ouder mogen vanaf woensdagavond niet meer trainen. Breuer maakt zich daar weinig zorgen over. "De meeste jongens van achttien spelen al bij Jong Sparta, dus voor ons elftal maakt het niet zo heel veel uit.

Ook Shiloh 't Zand maakt zich niet druk om eventuele maatregelen. Volgens de middenvelder die goed was voor een doelpunt en een assist komt het dan op de spelers zelf aan. "Het is een heel raar jaar, maar het is afwisselend. We moeten dit jaar ook buiten het veld aan onszelf werken om op die manier fit te blijven."

Feyenoord - Sparta zondag

Aankomende zondag spelen de eerste elftallen van Feyenoord en Sparta tegen elkaar in De Kuip. Michel Breuer maakte die wedstrijden als Spartaan mee, maar denkt niet dat een leeg stadion Feijenoord Sparta veel voordeel gaat opleveren.

"Als bezoekende club is het altijd mooi om in De Kuip te spelen. Misschien dat er iets aan voordeel zal zijn, maar ik denk niet dat een een Kuip zonder publiek direct betekent dat Sparta makkelijk gaat winnen of dat Feyenoord het opeens moeilijk krijgt."

'T Zand hoopt dat hij met zijn teamgenoten het eerste elftal van Feyenoord het goede voorbeeld heeft gegeven. "Ik hoop dat de spelers onze wedstrijd terugkijken, en Dick Advocaat natuurlijk ook!"