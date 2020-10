Ook avondwinkel baalt van nieuwe maatregelen: 'We kunnen de deuren wel sluiten'

'Ik maak me zorgen en zie er geen toekomst meer in'

Het nieuws over de verscherpte corona-maatregelen slaat dinsdagavond bij de Rotterdamse Day & Nightshop Mariniersweg in als een bom. Zeliha Sahin zegt dat ze twijfels heeft over het voortbestaan van de zaak die sinds vier jaar gerund wordt door haar familie. "Ik maak me zorgen en zie er geen toekomst meer in."