Het weer van vandaag: droog, fris (en saai)

Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden met tussendoor enkele opklaringen en blijft het droog. Het koelt af naar 8 graden aan zee en 5 graden in het oosten van de regio. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten.

Morgen komt er weinig verandering in het huidige weerbeeld. De bewolking domineert en nu en dan kan de zon even tevoorschijn komen. Het wordt een graad of 12. De noordoostenwind waait matig.



Vooruitzichten:

De dagen erna zijn er wolkenvelden met soms wat zon en op zondag bestaat er vanuit het noorden een kleine kans op een bui. In de middag wordt het 12 graden. In het weekend staat er maar weinig wind.