Winkeliers Rotterdam: 'Waarom de koopavond schrappen? Dat is juist een deel van de oplossing!'

De Rotterdamse ondernemers in het centrum hebben er geen goed woord voor over dat de koopavonden niet meer worden toegestaan. "Dit is juist een oplossing voor het probleem", zegt Dominique van den Elsacker, van Urban Department Store (UDS) Rotterdam.

Het UDS is een samenwerking tussen winkeliers, horeca en vastgoedondernemers in het centrum van Rotterdam.

De grootste vraagtekens zetten de ondernemers bij het besluit om de koopavond te schrappen. "We proberen begrip te hebben voor de maatregelen, maar de kooptijden beperken is geen oplossing. We willen de drukte verspreiden. Daarbij is de koopavond een oplossing."

Perspectief

De coronamaatregelen komen niet geheel als een verrassing voor Van den Elsacker. Toch doet het wel zeer. "We leven in een moeilijke tijd en het is lastig om positief te zijn", legt ze uit. "We leven vooral mee met de horeca, die volledig dicht moet. Er zijn wel wat lichtpuntjes, maar het is zeker niet makkelijk."

Van den Elsacker: "Wat ik merk is dat we goed zijn in herstel. Rotterdammers zijn veerkrachtig. Nu is er veel behoefte aan perspectief, maar niemand weet nu wanneer we aan dat herstel kunnen gaan werken."

Lichtpuntjes

Maar wat zijn die lichtpuntjes dan? "De winkels mogen in ieder geval nog open blijven", zegt ze. "De oproep is vooral: ga niet met z'n allen winkelen. En ik hoop ook dat de mensen díe naar de winkel moeten, dat vooral in de eigen regio blijven doen."

Want dat het aantal mensen in de binnenstad van Rotterdam afneemt, staat volgens Van den Elsacker buiten kijf. "De binnenstad heeft het al langer moeilijk. Ook vanwege de horeca en andere instellingen. Als een deel daarvan wegvalt, merk je het als eerste in het centrum."

Of er al bedrijven op omvallen staan? "Dat weet ik niet. Ik kan niet in iemands portemonnee kijken. Maar dat het moeilijk is, dat lijkt me duidelijk."