Aboutaleb vanuit quarantaine: 'Wacht niet tot mondkapjes verplicht zijn. Zet ze nu al op'

Aboutaleb is nu 'gevangene in zijn eigen huis', zoals hij het zelf omschrijft. Eind vorige week kreeg de burgemeester opmerkelijke klachten, die aanvankelijk niet op corona wezen. "Het ging om een soort buikpijn, daarom sloeg ik er niet direct op aan. Ik dacht aan een buikgriep. De huisarts vond het toch verstandig om een test te doen. En zondagavond bleek het dus raak te zijn."

Sindsdien werkt Aboutaleb thuis. Hij vergadert via het internet. Sommige vergaderingen worden overgenomen door loco-burgemeester Wijbenga. Als voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wordt hij waar nodig vervangen door burgemeester Cor Lamers van Schiedam.



Opmerkelijk

Begin deze week was er vooral verbazing over het feit dat Aboutaleb, iemand die juist alle voorzorgsmaatregelen in acht nam, getroffen werd door corona. "Het geeft aan hoe gemeen het virus is", legt hij uit. "Zelfs als je alle maatregelen neemt, dan kun je het krijgen. Het zijn de lessen voor iedereen."

In zijn functie als burgemeester ontkomt hij er niet altijd aan dat hij contact heeft met andere mensen. "Maar dat geldt niet voor iedereen", gaat hij verder. "Je kon de afgelopen weken ook besluiten om niet een keer naar de kroeg te gaan. En ook voor nu geldt: vermijd drukke plekken. Je kan zelf een rol spelen bij het terugdringen van het virus."



Maatregelen

Over de maatregelen die aangekondigd zijn door het kabinet is burgemeester Aboutaleb tevreden. "Ik hoop dat de belangrijkste reden voor de besmettingen, de mobiliteit, een halt wordt toegeroepen."

De burgemeester geeft het voorbeeld van vorige week. Hij was in Den Haag voor een vergadering en kwam onderweg terug naar Rotterdam hopeloos vast te staan in het verkeer. "Om 13:00 uur 's middags. En er was geen ongeluk of zoiets gebeurd. We blijven maar reizen en rijden. Daarmee grijpt het virus om zich heen."

Volgens de burgemeester geeft het nieuwe pakket aan maatregelen vooral duidelijkheid. "De afgelopen weken leek met sommige maatregelen wel een soort willekeur te ontstaan", legt Aboutaleb uit. "Dat is nu voorbij. De horeca is dicht. Dat is vervelend, maar wel duidelijk. Winkels zijn dicht vanaf 20:00 uur. Ook bij theaters en bioscopen leek er willekeur te zijn met al die uitzonderingen. Dat is nu voorbij."

En als iedereen zich aan de regels houdt, dan zijn er heus wel lichtpuntjes te melden. "Mogelijk hebben we het virus rond december dan een beetje onder controle. En dan hoeven we de feestdagen niet in eenzaamheid te vieren."