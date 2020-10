Directrice Zuidplein over coronamaatregelen: 'Hier word je zo moedeloos van'

"Hier word je zo moedeloos van... even diep ademhalen en bedenken; wat kan wel?", zo reageert directrice Emmelien Matthijsse van Theater Zuidplein op de coronaregels. In openbare ruimtes mogen niet meer dan dertig mensen aanwezig zijn. De uitzonderingspositie waar theaters zich eerder op konden beroepen, geldt niet meer.

Normaal gesproken kunnen er 600 mensen in de grote zaal van theater Zuidplein. "We zijn volledig vernieuwd en onlangs kwam Koningin Maxima nog langs om ons theater officieel te open. Dan is het wel heel zuur dat we praktisch meteen alweer dicht moeten", zegt Matthijsse.

Maximaal 30 mensen in één zaal bij elkaar is voor theater Zuidplein niet rendabel. "Als het bij deze twee weken blijft is dat oké, maar dit moet geen maanden gaan duren", aldus Matthijsse.

Voor de komende weken stonden er allerlei voorstellingen gepland voor een publiek van maximaal 150 mensen. Het theater was één van de locaties die ontheffing hadden gekregen om met meer dan 30 mensen in één zaal bij elkaar te komen. "Je merkt gewoon dat iedereen die in de zaal zat, het zo hard nodig heeft. Even ontspannen, even niet nadenken over de corona-ellende en even inspiratie opdoen."

Komende dagen worden de meeste voorstellingen geannuleerd. Mensen die al kaartjes hebben gekocht horen van het theater of de voorstelling in aangepaste vorm nog wel door kan gaan.