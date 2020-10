Burgemeester Kolff van Dordrecht: 'Mondkapje is absoluut geen vervanging voor het houden van afstand'

Het aantal sociale contacten moet drastisch worden ingeperkt, benadrukt Wouter Kolff, voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en burgemeester van Dordrecht. "Het is van belang dat we met elkaar de komende weken de maatregelen naleven en blijven nadenken. Het gaat erom dat we het niet op het randje, maar duidelijk binnen de marge doen."

Iets wat nog wel is toegestaan, is het organiseren van kerkelijke diensten. "Er staat in de grondwet een aantal vrijheden vermeld dat wat harder zijn dan anderen", zegt Kolff, die doelt op de vrijheid van religie en vrijheid van vereniging.

Kolff: "Het gaat om naleving én gedrag. We hebben in onze regio daarom met alle kerkgenootschappen contact gezocht. We hebben gezegd dat de kerken geen brandhaarden mogen worden voor het verspreiden van het virus. Mijn beeld is dat de kerken, moskeeën en andere geloofsinstellingen daar gehoor aan geven."

Kolff zegt dat veel mensen kracht uit het geloof halen. "Mijn beeld is dat, als je dat doet, die plekken geen brandhaard wordt", zegt hij.

Sneltesten

"Ik merk dat de druk op de teststraten iets rustiger is geworden", zegt Kolff. "Het is nog steeds druk, maar we hebben de testcapaciteit weten uit te breiden. Waar nog een punt van aandacht is, zit in de loboratoria die er achteraan komen. Het testen in de laboratoria blijft ingewikkeld."

Er wordt landelijk naar sneltesten gestreefd, meldt Kolff. "Dat lijkt volgende maand te gaan gebeuren. Dat moeten we nog afwachten."

Het bron- en contactonderzoek werkt alleen als het coronavirus dat toelaat. "Daar zijn ernstigere maatregelen voor nodig. Die zijn al afgekondigd", zegt Kolff.

In het Beatrixziekenhuis in Gorinchem, Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht en op andere locaties in de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid zijn er al extra corona-afdelingen. Kolff maakt zich zorgen. De coronazorg gaat namelijk ten koste van de reguliere zorg, die volgens Kolff wel geleverd moet blijven worden.

"Dat is een afweging die artsen maken. Die zijn hoe patiënten er aan toe zijn. Er liggen ook veel mensen van middelbare leeftijd die vrij gezond zijn, maar op een nare manier worden geraakt door het virus. Daar is acuut zorg voor nodig. Zij moeten afgeschermd worden, omdat ze besmettelijk zijn. Dat zorgpersoneel kan dan geen andere patiënten verzorgen."

Mondkapjes

Tijdens de persconferentie van het kabinet werd een mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes aangekondigd. Dat regelen is echter niet makkelijk, merkt Kolff. Daarom adviseert hij de mensen om de mondkapjesplicht niet af te wachten.

"Er is een tijdelijke wet COVID-19 in de maak, maar dat is nog niet geaccordeerd. Als we dan pas met verplichte mondkapjes gaan werken, dan is het denk ik pas mosterd na de maaltijd. Daarom is het goed dat er aan een speciale noodwet wordt gewerkt. Dat zal binnen enkele dagen geregeld moeten zijn."

Het liefst heeft Kolff volledig vrijheid. "Maar dat is nu niet aan de orde. Ik denk dat je die juridische verankering geregeld moet hebben. Ik denk dat we stapsgewijs naar verdere maatregelen gaan. Die vrijheden koesteren en verdedigen we, maar dat kan nu even niet."

Er was al een dringend advies voor het dragen van een mondkapje. "Maar dat is geen absolute vervanging voor het houden van de anderhalve meter afstand. Die moeten we echt blijven houden", benadrukt Kolff.

Wake-up call

Kolff roept ondernemers op creatief te zijn en hoop te houden. De branches en sectoren die het hardst worden getroffen, die er niets aan kunnen doen die geen omzet kunnen maken, moeten volgens hem worden ondersteund. Ook voor de lange termijn. 'Het op een plezierige manier kunnen vieren van de feestdagen', vindt Kolff een mooi perspectief.

Maar de voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid waarschuwt ook: "We kunnen er vanuit gaan dat we vier weken met dit pakket zitten. We kunnen voor elkaar zorgen dat het niet gebeurt." Er is namelijk nog één fase: de volledige lockdown. Kolff wil daar zo ver mogelijk van weg blijven. "Ik hoop dat we zo snel mogelijk naar een fase kunnen waarin we snel meer kunnen."

De persconferentie is volgens Kolff een 'wake-up call'. "Het moet bij iedereen landen dat we ons gedrag gaan aanpassen en het virus gaan onderdrukken. We hebben het al laten zien dat we het goed kunnen."