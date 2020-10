Feyenoord start samenwerking met Italiaanse club Modena

Het eerste elftal van Modena FC 2018 komt uit in de Serie C. De Italianen zijn hiermee de eerste Europese partnerclub van Feyenoord. Er kan een uitwisseling plaatsvinden van stages van jeugdspelers en Feyenoord zal meedoen aan de organisatie van voetbalactiviteiten in Italië.

"In Modena hebben wij een ambitieuze partner gevonden in Italië die zich wil committeren aan het scouten en ontwikkelen van talent," zegt Gido Vader, Manager International Relations van Feyenoord op de website.