'Ook voor de leveranciers van de horeca zijn het lastige tijden'

"Het is de webwinkel die het op dit moment heel goed doet", zegt Marcel van Breda, eigenaar van Schmidt Zeevis in de Spaanse Polder in Rotterdam. "Maar het is wel een hart gelag voor de hele branche."

De horeca vormt ongeveer de helft van de omzet van de grootste vishandel van de regio. Van Breda: "En de export lag er al grotendeels uit. Ook de bevoorrading van cruiseschepen is helemaal weggevallen. En nu dus ook de horeca. Daar word je niet vrolijk van."

Toch maakt Van Breda zich geen zorgen over de toekomst van het bedrijf. "We hebben wel veel spreiding. We leveren ook aan vrachtschepen in Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. Daarnaast zag je bij de eerste lockdown dat sommige bedrijven gingen bezorgen. Dat zal je nu wel weer zien en die bedrijven hebben toch vis nodig."