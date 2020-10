Justin Bijlow is terug op het trainingsveld bij Feyenoord. De keeper moest vorige week het trainingskamp van Jong Oranje verlaten met een bovenbeenblessure.

Bijlow lijkt daarmee op tijd fit voor de stadsderby tegen Sparta, die komende zondag in De Kuip wordt gespeeld. De verwachting was al dat de keeper min of meer uit voorzorg eerder terugkeerde naar Rotterdam.

De wedstrijd in De Kuip begint zondag om 12:15 uur en is natuurlijk live te volgen op Radio Rijnmond.