Theater Kunstmin sluit deuren vanwege coronamaatregelen

Theater Kunstmin in Dordrecht gaat dicht vanwege de coronamaatregelen. Alle voorstellingen tot en met 11 november worden geschrapt. Voor zover bekend is Kunstmin het eerste theater in de regio dat de deuren sluit.

Er wordt gekeken of voorstellingen verplaatst kunnen worden. Iedereen die een kaartje heeft gekocht ontvangt een persoonlijk bericht over verplaatsing of definitieve annulering.

Dinsdagavond werd bekend dat theaters niet meer dan dertig bezoekers mogen verwelkomen in de zaal. Kunstmin had, net als wat andere theaters en bioscopen in Zuid-Holland-Zuid, een uitzonderingspositie. Die uitzonderingspositie vervalt.

"In de afgelopen maanden heeft Kunstmin er alles aan gedaan om voorstellingen voor een kleiner publiek aan te bieden, maar met een beperking van dertig personen is dat spijtig genoeg niet haalbaar", laat het theater weten.