Miljoenenclaim voor mislukken 'Polenhotel' Spijkenisse

Ondernemer Huug Moerland dient een schadeclaim in van 2,8 miljoen euro voor het niet doorgaan van een pension voor arbeidsmigranten in Spijkenisse. De gemeente Nissewaard verbood in 2018 de opvang van ruim honderd mensen in een pand aan de Boyleweg.

Volgens Nissewaard voldeed het pand niet aan de eisen voor brandveiligheid. Moerland bestrijdt dat. "Morgen kunnen er mensen in. Het is een schandaal dat het al jaren leegstaat." Woensdag stonden beide partijen opnieuw tegenover elkaar op de rechtbank in Rotterdam. De schadeclaim staat los van deze procedure, maar werd door Moerland in de kantlijn vermeld.

Aanvankelijk zou de locatie aan de Boyleweg in 2016 worden gebruikt als AZC om 250 vluchtelingen op te vangen. Dat ging destijds niet door omdat er uiteindelijk toch geen behoefte was aan de opvang. Moerland kwam toen met het alternatief om Oost-Europese arbeidsmigranten onder te brengen.

Ontruimd

De ondernemer zegt dat er constructieve gesprekken zijn gevoerd. "Ik werd zelfs succes gewenst." Maar toen de arbeidsmigranten aankwamen in januari 2018, verzette Nissewaard zich. Met succes: in maart 2018 bepaalde de rechter dat het pension weer moest worden ontruimd.

Huug Moerland is bezwaar blijven maken, eerst bij de gemeente en nu weer bij de rechter. Nissewaard stelt dat er ooit een vergunning is verleend voor een AZC, maar niet voor een pension.

De discussie gaat vooral over de vraag wat het verschil is tussen asielzoekers en arbeidsmigranten. Nissewaard had woensdag twee medewerkers van de brandweer meegenomen naar de rechtszaal. "Een AZC is een groepsaccommodatie, een pension niet. Dan heb je het over individuele kamers en dat geeft andere eisen voor brandveiligheid."

Begeleiding

Volgens Nissewaard zou een AZC gepaard gaan met permanente begeleiding, anders dan in een pension. Maar de rechter wilde dan wel zien waar dat zwart-op-wit stond beschreven. Dat kon de gemeente woensdag nog niet overleggen.

De rechter wilde ook weten waaruit bleek dat sprake was van individueel kamerverhuur bij de arbeidsmigranten. Volgens Moerland was dat niet zo. "Net zoals de asielzoekers is dit één groep. Het is ook verhuurd aan een groep. Ze kwamen allemaal van hetzelfde arbeidsbureau. Daarbij is nooit sprake geweest van individuele kamers."

Had hij in 2018 niet beter kunnen wachten tot er een definitieve vergunning lag voor het pension, voordat hij er mensen liet slapen? "Misschien wel. Maar weet u, wij zijn zakenmensen. Wij zijn misschien teveel uitgegaan van goed vertrouwen. De druk vanuit de uitzendbureaus was ook groot."

De ruim honderd arbeidsmigranten zijn na de ontruiming 'overal en nergens' ondergebracht. "In vakantieparken, in kleine hotelletjes. Een Hongaar had niet eens geld om terug naar huis te gaan, die hebben we naar het Leger des Heils gebracht."

Vluchtelingen

Intussen is Huug Moerland opnieuw in gesprek met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over het huisvesten van vluchtelingen. "De behoefte is er weer, maar Nissewaard stelt nu aanvullende eisen voor brandveiligheid. Als ik het COA goed beluister, dan is Nissewaard een stuk strenger dan andere gemeenten."

De bestuursrechter in Rotterdam geeft beide partijen nog de gelegenheid de nodige stukken op te sturen, die woensdag bij de zitting ontbraken. Het zal nog wel twee maanden duren voordat duidelijk is wie in het gelijk wordt gesteld.

Moerland: "Ik ben deze rechtszaak begonnen, omdat ik een misstand wil aankaarten. Mocht de rechter mij steunen, dan sta ik later ook sterker met mijn schadeclaim."