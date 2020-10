Feyenoord-smaakmaker Teixeira blij met voetbal in Nederland: 'Iedereen wil hier graag aanvallend spelen'

Teixeira (Feyenoord) te spreken over voetbal in Nederland: 'Iedereen wil hier graag aanvallend spelen'

Voor de interlandbreak liet Feyenoord-aanwinst João Carlos Teixeira zijn voeten spreken met twee assists in de 4-2 zege op Willem II. De 27-jarige Portugees lijkt al snel zijn draai te hebben gevonden in Nederland en denkt dat dit komt door het positieve voetbal wat er in Nederland wordt gespeeld.

"Zelfs de teams onderaan de ranglijst willen voetballen", zo oordeelt Teixeira wanneer hij zijn mening geeft over de Nederlandse Eredivisie. De afgelopen vier seizoenen speelde Teixeira in eigen land en daar, zo legt hij uit, komt er wel iets meer anti-voetbal voor. "In Portugal zijn er veel teams die met veel spelers tegelijk terugzakken, dat maakt het er niet altijd leuker op. Maar hier is elke ploeg op zoek naar goals en vallen er ook veel. Voor een spelers zoals mij is dat heel fijn voetballen."

Lege Kuip

Toch wil Teixeira niet op de zaken vooruitlopen na die basisplaats tegen Willem II. "Je kan nooit zeker zijn over je plek, ik moet gewoon wekelijks presteren en consistent zijn. Dat is nu het belangrijkste", legt de middenvelder uit.

Net als zijn ploeggenoten zal Teixeira zondag voor het eerst in een lege Kuip spelen. "Je mist het gezang, het geschreeuw... dat geeft energie en adrenaline. Dat maakt toch wel een groot verschil. Maar het zijn nu eenmaal de regels en gezien alles wat er gebeurt moeten we het accepteren en samen tegen het virus vechten."

En dat laatste is dus ook wat Teixeira zelf doet. Hoewel de overstap naar een nieuw land en een nieuwe stad wat ongewoon is in deze tijden, heeft hij er snel mee leren leven. "In het begin was het zelfs makkelijker en voelde ik mij hier vrijer, want de regels in Portugal waren veel strikter dan hier", zo zegt Teixeira.

"Maar ik heb begrepen dat de regels nu ook hier zijn aangescherpt en om eerlijk te zijn was ik al niet zo vaak meer de hort op. Dus het zal voor mij geen verschil maken", besluit de middenvelder, die ook meegeeft dat hij inmiddels al een heel klein woordje Nederlands heeft leren spreken: "Goedemorgen!", zegt hij lachend. "Het is nog niet veel, maar het is een begin."

Bekijk en beluister hierboven het hele interview met Feyenoord-speler João Carlos Teixeira