Arts constateert autisme bij Judith Visser na mislukte rijles: 'De instructeur zei dat ik niet normaal reageerde'

De Rotterdamse schrijfster Judith Visser weet sinds zes jaar dat ze autisme heeft. Dat vertelt ze in een nieuwe aflevering van het Rijnmond-programma Ja Toch! Niet Dan? De diagnose werd gesteld na een aantal mislukte rijlessen. Autisme speelt een belangrijke rol in haar nieuwe boek, Zondagsleven, dat deze week is verschenen.

"Ik weet het pas sinds zes jaar geleden", vertelt Visser. "Ik ging in Rockanje wonen, heel afgelegen, en wilde heel graag mijn rijbewijs hebben. Al mijn spaargeld ging er aan op, maar het lukte maar niet. De instructeur zei: 'Laat je onderzoeken, want je reageert niet helemaal normaal op het verkeer.' Toen bleek dat ik autisme had.''

Sinds die diagnose is ze uitgegroeid tot een van de boegbeelden voor autisme-patiënten. Het speelt ook een belangrijke rol in haar nieuwe boek, Zondagsleven, waarin ze vertelt over het leven met een 9-tot-5 baan, waar ze het erg moeilijk mee had. "Ik zou het liever niet hebben, omdat ik vaak ziek word als ik het te druk heb, en dat vind ik zonde van mijn leven. Als ik de hele dag op bed lig vind ik dat zonde. Maar ik ben hard bezig er een positief gezicht aan te geven."

"Veel mensen denken dat autisten kil zijn, en afstandelijk, en dat is niet zo. Ik probeer altijd aardig te zijn. Ik probeer mensen wat bij te brengen en autisme een gezicht te geven. Ook met autisme kun je heel gelukkig zijn.''

In Ja Toch! Niet Dan? praat Visser ook over haar liefde voor wolfhonden, haar band met de horrorfilm Poltergeist, haar leven aan zee in Rockanje en haar liefde voor Elvis Presley.

De aflevering met Judith Visser is nu te bekijken in dit bericht en woensdagavond op tv, rond 17.15 uur. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Eerdere afleveringen van Ja Toch! Niet Dan? met gasten als Joke Bruijs, Ivo Opstelten en Shirma Rouse zijn ook te zien.