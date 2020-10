Miranda uit Maassluis leeft in armoede: 'Trek je mond open en vraag om hulp'

Miranda Blom heeft een belangrijke boodschap voor iedereen die in armoede leeft: "Trek je mond open. Probeer de schaamte weg te nemen en vraag om hulp." Dat vertelt ze woensdag in gesprek bij Rijnmond tijdens de Week van de Armoede.

"Ik heb een aantal jaar geleden een relatie gehad waar ik uit moest vluchten", blikt Miranda terug. Zowel zij als haar vier kinderen moesten alles achterlaten. "We zijn letterlijk alles verloren. Alleen de kleding die we aan hadden, hadden we nog."

Ze moest weer bij haar ouders gaan wonen. Toen kwam Miranda erachter dat dit grote financiële gevolgen had. "Dan kun je dus niet bij de gemeente aankloppen voor een aanvulling, omdat je op het salaris van je vader mee moet teren."

'Het oordelen is zorg erg als je bij de voedselbank staat' Miranda

Miranda kon wel terecht bij de voedselbank, daar viel haar op hoe mensen naar de voedselbank kijken. "Het oordelen is zo erg. Dat maakt het in die situatie niet fijner. En het is al niet fijn."

"Je kunt vandaag een goede baan hebben en een mooie auto rijden en een stropdas om je nek hebben hangen naar beneden toe", vertelt ze. "En je kunt het volgende week allemaal kwijt zijn en de stropdas omhoog willen trekken."

Inmiddels is Miranda omhoog aan het klimmen uit het dal. Ze is over vijf weken uit de schuldsanering en zet zich op vrijwillige basis in als ervaringsdeskundige. Ze heeft ze via Howie de Harp een opleiding gevolgd om mensen te helpen om met een dergelijke situatie om te gaan.

In de Week van de Armoede besteedt Rijnmond aandacht aan mensen die naar de Voedselbank gaan. Gedurende de week verschijnen op onze kanalen allerlei producties over de Week van de Armoede.