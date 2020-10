OM eist 7 en 9 jaar cel tegen terreurverdachten Rotterdam

Het OM heeft woensdag celstraffen van zeven en negen jaar geëist tegen twee terreurverdachten. Zij worden ervan verdacht dat zij een aanslag wilden plegen in Nederland. De twee mannen zijn in juni 2018 in Rotterdam-Zuid opgepakt.

De twee kwamen als toeristen naar Nederland. In een chatgesprek tussen hen dook een foto op van het Rotterdamse politiebureau Veranda. Of het bureau een gepland doelwit was, is onbekend.

De mannen zitten al anderhalf jaar vast. De inhoudelijke behandeling van de zaak liet even op zich wachten, omdat er andere rechters op de zaak zijn gezet.