Van balanceren op keukenstoel naar televisiehit: Bassie en Adriaan geëerd in Museum Vlaardingen

Tot in mei 2021 kunnen 'vriendjes en vriendinnetjes', jong en oud, terecht in Museum Vlaardingen.

Bas en Adriaan van Toor openden dinsdag zelf in levende lijve de tentoonstelling 'Bassie en Adriaan: een schat aan herinneringen' in Museum Vlaardingen. Bijzonder, omdat de jeugdhelden van velen de laatste jaren nogal sukkelden met hun gezondheid. "Een mooie dag, terugkijkend op een mooi leven", sprak Adriaan.

De tentoonstelling geeft een overzicht van de lange loopbaan van de gebroeders Van Toor. Foto's uit hun jeugdjaren, het acrobatenleven als duo 'The Crocksons', het circus 'Bassie en Adriaan' en uiteraard hun succesvolle tv-carrière als acrobaat en clown.

Verhaal gaat verder onder de foto



"De tentoonstelling heet dan wel 'Bassie en Adriaan', maar dat klopt niet helemaal. Het gaat ook over onze levens daarvoor", zegt Aad (77) bij de opening. Zijn fragiele broer Bas (85) zit in een rolstoel op het podium en knipt het lint door. Daarmee is de expositie geopend. Het is ontroerend te zien hoe de kindervrienden zich keurig in pak door de festiviteit heen slaan. Tot half mei 2021 kunnen fans terecht in het museum waarbij Adriaan met regelmaat aanwezig zal zijn voor gesprekjes met fans van weleer.

'Ik hou helemaal niet van circus'

Wat in de jaren vijftig begon met een balanceer-act op keukenstoelen in het ouderlijk huis in Vlaardingen, resulteerde in het gerenommeerd acrobatenduo 'The Crocksons'.

"We werden daar heel beroemd mee in de variétéwereld. We werkten veel in het buitenland en hadden enorm veel succes met die act", vertelt Adriaan trots. "Staande ovaties, overal. Daarna kwam het circus, maar dat was meer een zijsprong. Ik hou helemaal niet van circus", lacht Adriaan vrolijk.

"Ik ben nooit een circusman geweest. Ik heb me er fel tegen verzet om met Bassie en Adriaan een circus te starten. Mijn protesten hadden weinig zin want voordat ik het wist was ik directeur van het circus. Joop van den Ende wilde het graag en zo geschiedde. Ik ben denk ik de enige circusdirecteur in de wereld geweest die niet van circus hield", schatert de ex-acrobaat voor de maquette van de circustent.

Verhaal gaat verder onder de foto



100 miljoen views

In de jaren zeventig ontstond het idee voor een tv-serie. "Als acrobatenduo moet je niet te lang doorgaan. De kwaliteit moet hoog blijven. Stoppen op je hoogtepunt. Toen zijn we met tv aan de slag gegaan", gaat Adriaan verder.

Het bleek een groot succes. De vele tientallen afleveringen, deels in Vlaardingen gefilmd, worden nog altijd bekeken op tv en sociale media. Onlangs kregen Bas en Aad van Toor nog een award voor meer dan honderd miljoen views op hun eigen YouTube-kanaal. "Binnen twee maanden waren clown Bassie en acrobaat Adriaan razend populair. We reisden de hele wereld over voor opnames. Een geweldige tijd."

'Groeten aan alle Rijnmonders'

Adriaan hoopt de komende weken met regelmaat neer te strijken in het museum aan de Westhavenkade 54 in Vlaardingen. "Het succes hebben we aan al die mensen te danken. Dan mag je ook wat terug doen." Een overzicht van de bezoekjes staat op de website van Bassie & Adriaan.

Bas van Toor is op de goede weg terug na veel medische problemen. "Groeten aan alle Rijnmonders", weet hij uit te brengen terwijl zijn echtgenote en dochter hem liefdevol ondersteunen.

"Hele generaties zijn opgegroeid met ons. Ook ik kan me geen leven zonder Bassie & Adriaan voorstellen. Een mooie dag, een mooi leven", besluit zijn broertje Adriaan. "En ja, we blijven nog een tijdje hoor. Afgesproken, zweer ik als een indiaan. Niet mee te spotten hoor!"