Amateurclubs berusten zich in stopzetting competities: 'Ik denk dat we voor januari niet meer spelen...'

Koen Wesdorp (ASWH) in duel met Mohamad Mahmoed (Quick Boys) in voorlopig het laatste duel van ASWH in de Tweede Divisie (VK Sportphoto - Yannick Verhoeven)

"De echte klap kwam al toen onze kantines dicht moesten en er geen publiek mocht komen", legt voorzitter Gert-Jan Bunt van Excelsior Maassluis uit. Twee weken geleden zat hij nog op een regenachtige middag op een lege tribune te kijken naar Excelsior Maassluis tegen Jong FC Volendam. Een wedstrijd die met 3-1 verloren ging in een treurige ambiance. "Je vroeg je toen inderdaad soms wel af, waar doen we het eigenlijk nog voor? Dus na die rigoureuze maatregel van hiervoor kan ik er dan wel een beetje mee leven dat ook het voetbal dan even stopt."

KNVB-beker

Tegelijkertijd heeft Excelsior Maassluis, samen met regioclubs Barendrecht, SteDoCo, Sliedrecht en Capelle, wel veel vragen over de KNVB-beker. Zij spelen allemaal tegen een andere amateurvereniging, wat zowel sportief als financieel perspectief biedt in donkere tijden. "Er staat toch zo'n 30.000 euro op het spel", legt Barendrecht-preses Martin Seltenrijch uit. "Ik hoop echt dat de KNVB ons laat spelen tegen Achilles Veen, want ook al lopen we de recettes al mis, dan heb je tenminste nog iets."

Woensdagavond gaf de KNVB aan dat alle bekerduels met amateurclubs in ieder geval worden verplaatst naar 1 en 2 december. "Want je denkt toch niet dat wij ongetraind aan zo'n wedstrijd gaan beginnen?", voegt Capelle-speler Julian Agatowski toe. De hoofdklasser wist via penalty's te winnen in en van het Friese Buitenpost en keek dan ook uit naar het aanstaande affiche tegen AFC. "Maar de kalender wordt sowieso een gigantische puzzel. Wij zaten met onze spelersgroep te rekenen gisteren en we kwamen tot negen inhaalduels wanneer alles vier weken stilligt. We hadden al een achterstand wegens coronabesmettingen binnen de groep, je hebt nu de KNVB-beker en ook de VoetbalRijnmondCup. Dat wordt een heel gedoe om alles in te halen."

Voetbalkalender

ASWH is één van de weinige amateurclubs die zich niet druk hoeft te maken om de KNVB-beker, na een vervelende nederlaag in en tegen Staphorst. Maar de ploeg van Rogier Veenstra staat wel op een knappe tweede plek in de Tweede Divisie. "Het positieve is dat we nu vier weken op die tweede plek blijven staan", zegt de coach met een knipoog.

Ook hij voorziet een hels karwei om de kalender straks fatsoenlijk in te richten. "Wij moeten 34 wedstrijden spelen en er zijn er al een paar afgelast. En na deze vier weken kunnen we op z'n best ook pas over zes weken weer echt een wedstrijd spelen. Dus hoe wil je dat inrichten? In de vakantie langer doorgaan kan niet, doordeweeks inhalen met lange afstanden is ook niet wenselijk. Dus er moet gekeken worden of de competitie misschien wordt ingekort, maar aan de andere kant: het is pas oktober, dus we hebben nog veel maanden te gaan."

Hopen op medische doorbraak

En terwijl trainers als Veenstra en spelers als Agatowski inmiddels druk bezig zijn om te kijken wat ze de aankomende tijd wel kunnen doen qua trainen, denkt Gerrit-Jan Bunt van Excelsior Maassluis dat deze pauze wel langer zal voortduren. "Ik denk eerlijk gezegd niet dat we voor januari nog gaan spelen", zo stelt hij, en ook SteDoCo-voorzitter Jan den Hartog voorziet een latere start. "Natuurlijk willen we graag door, want zonder publiek spelen is waardeloos en alle kosten lopen door. Waar ik vooral op hoop is dat er in het voorjaar toch een medische doorbraak komt, en we dan in een mooi voorjaar met publiek wat kunnen compenseren."

Maar vooralsnog regeert vooral de hoop, want eigenlijk weet geen enkele voorzitter, trainer of speler hoe Nederland er over vier weken voor staat. "Ik had vanaf het begin al het gevoel dat dit een gek seizoen zou worden", besluit Agatowski, terwijl SteDoCo-preses Den Hartog vooral de cijfers blijft volgen: "Meer kan je niet doen, maar het is duidelijk dat het een lastige periode gaat worden."