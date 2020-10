IJshockeyers Dordrecht Lions ruilen ijs tijdelijk in voor zwembad

"Geniet er nog van, deze training. De komende weken is er geen ijs voor jullie." De boodschap van hoofdcoach Marc Visschers van de Dordrecht Lions is glashelder. Ook de ijshockeyers moeten eraan geloven met de nieuwe coronamaatregelen.

Vanaf woensdagavond zijn teamsporten voor volwassenen even niet meer aan de orde. Enkelspel tennis mag, dubbelen weer niet. Voetbal is ook in de ban. En bij een felle en razendsnelle contactsport als ijshockey moet je al helemaal niet beginnen over anderhalve meter.

"Onze selectie kennende, zullen we nog één keer alles geven. Even de emotie van de persconferentie eruit schaatsen. Even alles op die ijsvloer neerleggen. Daarna de kleedkamer in en dan moet de schakelaar om en is het klaar."

Kippenvel

Aan het woord is teamcaptain en defender Milan Boer van de Dordrecht Lions. Boer begint zijn training met gemengde gevoelens. Begrip voor het besluit, teleurstelling over de gedwongen stop en strijdbaar voor de toekomst. "We staan er straks weer. We gaan onze schouders eronder zetten."

Het Dordtse team speelt in de Eerste Divisie, het hoogste ijshockeyniveau van ons land, en de spelers leven voor hun sport. Bij oud-international en hoofdcoach Marc Visschers kwam het nieuws ook hard aan. "Kippenvel toen ik het hoorde. Het Dordtse ijshockey wordt lamgelegd. Je boegbeeld, het eerste team, kan niet meer spelen en trainen."

Hoofdcoach en captain denken dat de Lions klaar waren voor een sterk seizoen. Boer: "We stonden er goed voor en hebben een sterke selectie. Er was net besloten om van toch start te gaan."

Fietstraining

Een lichtpuntje is er wel. De spelers onder de achttien worden ondergebracht bij juniorenteams om hun ontwikkeling toch door te laten gaan.

Coach Visschers weet wat de andere spelers staat te wachten. "We gaan de sportschool in, misschien zwemmen en fietstraining." Een puck zal er niet bij te pas komen.

Milan Boer wil zich niet neerleggen bij een eindeloze winterstop: "We gaan er alles aan doen om fit te blijven."