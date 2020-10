Bewoners slaken laatste noodkreet maar bomenkap gaat door

De voormalige spoorlijn tussen Den Haag en het Hofplein krijgt een dakpark en op straatniveau een promenade. De aannemer is al geregeld, bewoners hopen dat de bomenkap nog te stoppen is.

Ze begrijpen niet waarom de bomen moeten wijken. De bomen zijn tientallen jaren oud en sommige zelfs bijna zestig jaar. "Bomen hebben een lucht zuiverende functie en we hebben al steeds minder groen in de stad." En een andere bewoner: "Bomen mogen niet bestaan. Dat is de omgekeerde wereld."

Volgens de bewoners is omzagen niet noodzakelijk en zouden deze bomen prima kunnen passen in de plannen voor dit gebied. "Er is geen noodzaak voor het vervanging van het riool dat deze bomen weg moeten. En met een beetje goede wil zou je het anders kunnen inrichten en dan is het mogelijk dat ze blijven.

Alleen de gemeente Rotterdam heeft ingrijpende plannen en daarom moeten deze bomen weg", zegt Arnoud Schuurman. Hij werpt zich samen met andere bewoners op als bomenredders van de twintig acacia's. Desnoods worden de bomen verplaatst, zeggen de bewoners maar omzagen zou doodzonde zijn.

De laatste noodoproep van de bewoners ten spijt maar de verantwoordelijk wethouder van groen en buitenruimte, Bert Wijbenga, kent geen amnestie. De bomen zijn nog niet aan het einde van hun levensduur maar volgens de gemeente scheelt dat niet veel. Volgens wethouder Wijbenga is het voor de bewoners nu door de zure appel heen bijten maar komt er iets moois voor terug en ook met meer bomen.

Wijbenga: "We gaan deze buurt echt verfraaien en daar is nu die pijn van het kappen voor nodig. Maar bedenk, uiteindelijk hadden deze bomen gekapt moeten worden en nu doen we dat eerder maar dan met meer bomen terugplaatsen dan in de huidige situatie. De straat wordt aanmerkelijk verfraaid met dit plan."

Volgens de wethouder zijn de plannen in goed overleg met bewoners, ondernemers en wijkraad tot stand gekomen maar de bewoners voelen zich niet gehoord. "Er wordt wel geluisterd maar uiteindelijk komt het erop neer dat er met ons zegje niets wordt gedaan", zegt bomenredder Arnoud Schuurman.

Deze maand gaan de bomen nog gekapt worden.