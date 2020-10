Alle breedtesport ligt vier weken helemaal stil: 'Voetbal heeft kennelijk een betere lobby gevoerd'

Waar in het betaald voetbal de komende weken de bal door rolt, ligt deze in alle andere sporten stil. En zodoende is het op alle sportparken en in alle sporthallen in de regio de komende vier weken doodstil.

We spraken met drie grote breedtesport-verenigingen in de Rijnmond-regio: Hockeyclub Rotterdam, korfbalclub PKC en honkbalclub Neptunus. Laatstgenoemde was nét begonnen aan de Holland Series, de finale in de hoofdklasse van het honkbal, en moet uitgerekend nu stoppen met spelen.

HC Rotterdam: 'Voetbal heeft kennelijk een betere lobby gevoerd'

Van alle sportverenigingen in onze regio was Hockeyclub Rotterdam misschien wel een van de meest vooruitstrevende. Anderhalve maand geleden al maakten wij een reportage over de vele bouwhekken op het terrein en het verplicht registreren met de QR-code.

Ondanks alle maatregelen, worden er ook bij Hockeyclub Rotterdam de komende tijd geen wedstrijden gespeeld. Voorzitter Diederik Chevalier heeft daar wel begrip voor, maar niet voor het feit dat volwassenen niet meer mogen trainen en onderlinge wedstrijden mogen spelen.

"Twee weken geleden hebben we al verboden dat er geen toeschouwers mochten komen en dat sporters na afloop direct naar huis gingen. Daar is geen enkele besmetting uit voortgekomen. Als er een besmetting kwam, was dat bij de junioren die het op school opliepen. Daarom vind ik het moeilijk uit te leggen dat er niet meer getraind mag worden. Dat de competitie in de breedtesport stopt, snap ik wel vanwege het reizen. Maar dat je ook geen onderlinge oefenwedstrijden mag spelen, kan ik niet uitleggen. Dat rijmt ook niet met sportscholen die wel open mogen blijven. Echt heel jammer, want veel mensen werken thuis. Dan moeten we niet vergeten dat sporten ook belangrijk is voor het mentale gestel. Dit is een harde maatregel die volgens mij niet bijdraagt aan minder besmettingen."

Zowel het eerste herenteam als het eerste damesteam van Rotterdam speelt in de hoofdklasse. Voor Rotterdam - en voor alle andere clubs in de hoofdklasse - is het enorm belangrijk dat de competitie wordt afgemaakt, bijvoorbeeld om de sponsors terug te geven waarvoor zij betalen. Hoewel de hockeybond op woensdagmiddag formeel nog niet altijd niet heeft gehoord dat de hoofdklasse daadwerkelijk stopt, gaat iedereen er van uit dat de competitie in elk geval een maand stil ligt.

"Zeker Heren-1 komt in de problemen door het ongelooflijk strakke schema met de internationale kalender en de Olympische Spelen. En dan gaat de Keuken Kampioen Divisie wel door en de hoofdklasse niet. Qua budget doen wij niet onder voor het rechterrijtje. Dit kan ik echt niet uitleggen aan onze spelers, van wie het grootste gedeelte bij ons op de loonlijst staat. Voetbal heeft kennelijk een betere lobby gevoerd. Ik zou anders ook niet weten wat de achterliggende gedachte is. Zelfs de vrouweneredivisie in het voetbal gaat misschien door (inmiddels heeft de KNVB bekendgemaakt dat dit ook wordt stilgelegd, red.). Waar leg je dan de grens?"

Neptunus-icoon: 'Voor mij is dit het definitieve einde van dit seizoen'

Voor Curaçao Neptunus was het al een bijzonder jaar waarin maar de helft van de wedstrijden werd afgewerkt vanwege een uitgestelde competitiestart. Ondanks alles werd wederom de Holland Series bereikt. De Rotterdammers stonden vóór de competitiestop echter 2-0 achter in een best-of-seven-series tegen L & D Amsterdam: "Dat is voor ons altijd de kers op de taart", vertelt clubicoon Frans van Aalen. "Tijdens de Holland Series mogen we veel toeschouwers ontvangen en krijgen we een enorme omzet vanuit het clubhuis. Nu hebben wij dit niet en het scheelt ons met alleen al met deze serie zo’n 30 duizend euro."

Naast het financiële plaatje is het sportief gezien ook een behoorlijke domper voor Neptunus. Met het bereiken van de Holland Series konden de Rotterdammers een gooi doen naar het twintigste landskampioenschap in de clubgeschiedenis. Maar al voordat ze deze fase van de competitie ingingen, was 2020 al een seizoen om snel te vergeten: "Ons hele seizoen is eigenlijk naar de knoppen", zegt Van Aalen. “Daar kan niemand wat aan doen, maar het is wel een feit."

Van Aalen vervolgt: "Ik kan het niet met 100 procent zekerheid zeggen, maar voor mij is dit het definitieve einde van het seizoen 2020. Dat maakt het dit seizoen zeker niet leuk om een honkbalclub te zijn. Diep in mijn hart hoefde ik die Holland Series al helemaal niet meer te spelen, want zonder publiek is het niets. Niet alleen omdat er geen inkomsten zijn, maar er is ook geen sfeer, echt niks aan"

Ondanks deze tegenslag, ziet Van Aalen de toekomst positief in: "We zijn een hartstikke financieel gezonde en grote vereniging en wij laten ons door deze omstandigheden niet uit het veld slaan. In januari gaan we gewoon weer opnieuw beginnen en proberen om Nederlands kampioen te worden en de Europa Cup te winnen."

PKC: 'Het wordt steeds lastiger om een vereniging te zijn'

Ook bij de grootste korfbalvereniging van Nederland zal het een stuk stiller zijn. Maandagavond trainde de selectie van PKC uit Papendrecht nog, maar een dag later voelde de club in de middag de bui al hangen. Niels Mooij is pas drie weken voorzitter van de club met duizend leden en krijgt direct met de problematiek rond corona te maken.

"Eerlijk gezegd hadden wij dit wel zien aankomen. Net als spelen zonder publiek", vertelt Mooij. "Het past wel in de trend van steeds strenger wordende maatregelen. Aan de ene kant is er begrip. Berusting. Ook wij hebben mensen die in de zorg werken. Aan de andere kant dacht ik: 'Potverdorie'. Het wordt steeds lastiger om een vereniging te zijn. Je doet het toch voor die wedstrijd op zaterdag. Voor het competitie-element. Dat is wel slikken."

PKC zoekt momenteel naar de mogelijkheden voor de jeugd. Zij mogen wel trainen en onderlinge wedstrijden spelen. Volgende week vrijdag zou de Korfbal League beginnen, de drukst bezochte zaalcompetitie van Nederland. Mooij wil daar niet te veel over zeggen. "Om doordeweekse wedstrijden te spelen wordt een hele uitdaging, omdat de Korfbal League is vergroot van tien naar twaalf ploegen. Zowel ons publiek als onze sponsoren verheugen zich enorm op de zaalcompetitie. Al komen we financieel nog niet in de problemen. Net als onze trouwe sponsors kunnen wijzelf ook wel een stootje hebben."