Bekerduels amateurs verplaatst naar begin december

De KNVB heeft bekendgemaakt dat de duels in de eerste ronde van de KNVB Beker waar amateurclubs bij betrokken zijn worden verplaatst. Vanwege het verbod op het spelen van wedstrijden voor amateurs zullen deze bekerwedstrijden worden verschoven naar 1 en 2 december.

Namens onze regio zitten Excelsior Masssluis, Barendrecht, Sliedrecht, Capelle en SteDoCo nog in het toernooi. Hun wedstrijden worden verplaatst.

De KNVB heeft ook laten weten dat de eredivisie voor vrouwen is stopgezet. Die competitie valt niet onder betaald voetbal. Excelsior is de enige regioploeg in die competitie.