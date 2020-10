Druk op Spoedeisende Hulp in Rotterdamse ziekenhuizen neemt toe, met tijdelijk sluiting tot gevolg

In ieder geval twee Rotterdamse ziekenhuizen hebben sinds begin oktober voor een aantal uur de spoedeisende hulpafdeling moeten sluiten, omdat alle beschikbare bedden vol waren. Dat bevestigen verschillende ziekenhuizen nadat Ernst Kuipers, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, dit probleem aankaartte tijdens een briefing aan de Tweede Kamer. Eén van die ziekenhuizen is het Maasstad Ziekenhuis, waarbij de SEH deze maand al vier keer tijdelijk dicht moest.

Kuipers zei tijdens de briefing dat SEH-afdelingen van ziekenhuizen in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag vorige week soms dicht moesten. "Omdat de ziekenhuizen vol lagen, de spoedeisende hulpafdelingen vol waren en er voor de deur volle ambulances stonden", legde hij uit.

Kuipers zei dat in een enkel geval de afsluiting een hele nacht duurde. "Op sommige momenten ging het om verschillende SEH's in dezelfde stad, die tegelijk dicht waren. Als een ambulance zijn patiënt niet kwijt kan, heb je geen keus."

Maasstad Ziekenhuis

Dit was niet het geval in Rotterdam. De woordvoerder van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) zegt dat twee SEH's in de regio voor een paar uur dicht moesten. Eén daarvan is de SEH van het Maasstad Ziekenhuis. Welk ziekenhuis nog meer dicht moest, is nog niet bekend gemaakt.

Volgens een woordvoerder van het Maasstad Ziekenhuis is sinds vorige week vier keer voorgekomen dat de SEH tijdelijk dicht was vanwege een tekort aan bedden. De spoedeisende hulp was op die momenten één tot drie uur dicht. "Die tijd werd gebruikt om voor beddencapaciteit te zorgen, door overnames en overplaatsingen." Ambulances stopten toen niet bij het Maasstad. Het is niet bekend om hoeveel ambulances het gaat.

Ook de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft geen concrete cijfers van het aantal ambulances dat de afgelopen weken naar andere ziekenhuizen moest dan aanvankelijk de bedoeling was. "Patiëntenspreiding vindt altijd plaats; er wordt altijd gekeken waar plek is", legt de woordvoerder uit. Wel ziet de meldkamer de patiëntenstroom de afgelopen twee weken toenemen. "Het is niet zo geweest dat ambulances helemaal nergens meer in de regio terecht konden. De druk neemt wel steeds meer toe. Er wordt ook niet voor niets opgeschaald."

Het Maasstad Ziekenhuis hoopt uiteraard dat de spoedeisende hulp niet nog eens dicht moet. Maar verwacht wordt dat dit wel vaker voor gaat komen, gezien het nog steeds stijgende aantal mensen met corona in de regio.

"We doen er als ziekenhuis alles aan om dit te voorkomen, maar als we geen bedden meer hebben met personeel omdat het vol ligt, dan is dit een uiterste noodmaatregel", zegt Godijn. "Het uitplaatsen van patiënten naar andere ziekenhuizen of naar coronacentrum Aafje helpt en dat doen we ook al."



Hoog ziekteverzuim

Kuipers kaartte tijdens de briefing nog een ander probleem aan: het hoge ziekteverzuim onder personeel van ziekenhuizen. In het Erasmus MC in Rotterdam worden volgens hem dagelijks al tussen de dertig en vijftig medewerkers positief getest. Als dat verder toeneemt, moet de reguliere zorg verder ingeperkt worden.

"Als de toename onder verpleegkundigen tien procent is, moet je ook tien procent van je bedden inleveren." Vooralsnog zijn er volgens hem daar weinig aanwijzingen dat personeelsleden elkaar onderling hebben besmet of dat een besmetting van een patiënt op een medewerker of andersom is overgegaan.

Tweede golf

Het Erasmus MC zei anderhalve week geleden nog klaar te zijn voor een twee coronagolf. Een extra tijdelijke Intensive Care-afdeling is opgebouwd, om de druk op de IC's tijdens een tweede golf te verlichten. Robin Peeters, hoofd Interne Geneeskunde, zei toen nog dat de reguliere zorg in het Erasmus MC niet onder de tweede golf coronapatiënten lijdt.



Kuipers maakte vorige week woensdag bekend dat alle ziekenhuizen in de regio de reguliere zorg afschalen om de zorg tijdens de tweede coronagolf zoveel mogelijk toegankelijk te houden.