5 tips bij financiële zorgen: 'Schaam je niet en blijf er niet mee rondlopen'

Het zijn onzekere tijden voor zzp'ers, mensen met een nul-urencontract en ondernemers en bedrijven die door de coronacrisis niet kunnen floreren. Wat doe je als je spaarpot leeg is en je echt in de problemen begint te komen? Wanneer trek je aan de bel?

"Wanneer je je zorgen maakt, is het al tijd om in actie te komen", vertelt geldexpert Karin Radstaak van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Ze deelt vijf praktische tips voor wie zich zorgen maakt over geld.

1 - Deel je zorgen

"Op het moment dat je je zorgen maakt, kun je al iets doen. Er zijn mensen met wie je die zorgen kunt delen en die kijken wat in jouw geval logisch is om te gaan doen. Of je misschien iemand nodig hebt om je financiën op orde te krijgen, of dat er al meer dan dat nodig is."

"In alle gevallen: ga er zo snel mogelijk mee aan de slag, praat erover met mensen die je goed kent. Als je in je eentje die zorgen hebt, is stress dichtbij. Financiële stress zorgt ervoor dat je minder goed beslissingen kunt nemen en minder goed kunt nadenken. Je gaat dingen over het hoofd zien, waardoor dingen alleen maar erger kunnen worden."

2 - Je hoeft het niet alleen op te lossen

"Mensen denken vaak: het is mijn eigen schuld. Of ze denken dat anderen dat denken. Dat ze alles zelf moeten oplossen, want 'volgende maand komt er toch wel weer geld binnen'. Maar ja, als met het geld dat binnenkomt het ene gat wordt gedicht, ontstaat mogelijk ergens weer een ander gat en een nieuwe achterstand.

Mensen kunnen heel lang volhouden: ik los het zelf wel op. Op het moment dat je dan de hulp wél krijgt, is de schade groter dan wanneer je in het begin al iets bent gaan doen."

3 - Grijp in bij beginnende achterstanden

"Alle beginnende achterstanden zijn een moment om te handelen. Het moment dat je een paar maanden achterstand hebt bij de premie voor de zorgverzekering bijvoorbeeld, of als je merkt dat je de huur niet meer kunt opbrengen. Dat kun je vaak zelf nog oplossen. Er is bijvoorbeeld de website www.zelfjeschuldenregelen.nl met een heel aflosplan en advies. Dat is voor het beginstadium. Maar er zijn ook adviezen over hoe je je verhuurder kunt benaderen: 'ik heb een probleem', 'hoe kunnen we dit oplossen?', 'Kunnen jullie iets met mij regelen?'. Zeker in deze tijd is er veel bereidheid om een oplossing te bedenken."

4 - Bel de gemeente

"Het eerste aanspreekpunt, zeker voor mensen die nooit eerder met financiële problemen te maken hebben gehad, is de gemeente. Dat is de plek waar je hulp kunt krijgen. De gemeente weet waar je terecht kunt als je andere organisaties nodig hebt.

Een gemeente als Rotterdam is heel actief daarin. Er zijn gratis loketten waar je hulp kunt krijgen. Dat is de plek waar je verder doorverwezen kunt worden naar organisaties dus je kunnen helpen met bijvoorbeeld je administratie op orde krijgen.

Of in het uiterste geval met schuldhulpverlening. Daartussenin is nog heel veel mogelijk. Elke gemeente in Nederland moet iets doen voor mensen met financiële problemen. De één heeft meer voorzieningen dan de andere, maar dat is waar je heen kunt. Als je zelf de weg niet weet, kan de gemeente je op het goede spoor zetten."

5 - Schaam je niet

"Hoe lamgeslagen je je ook voelt: schaam je niet en blijf er niet mee rondlopen. In 99 van de 100 gevallen lost dat niks op. Het lost alleen wat op als je om hulp vraagt."